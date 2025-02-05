ASUS ROG Phone 9 FE отримав потужне залізо та 185-герцевий екран

ASUS ROG Phone 9 FE – це полегшена версія флагманського смартфона ROG Phone 9. Він має деякі відмінності в апаратних специфікаціях, але при цьому зберігає ключові особливості, такі як додатковий екран на задній панелі, два порти зарядки та дисплей з високою частотою оновлення.

Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3 та має 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ накопичувача UFS 4.0. 6,78-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+ та яскравістю до 2500 ніт підтримує частоту оновлення від 1 до 120 Гц, але може бути розігнаний до 185 Гц за допомогою утиліти Game Genie.

Камери:

Основна: 50 Мп (Sony IMX890), OIS

Ультраширококутна: 13 Мп

Макро: 5 Мп

Фронтальна: 32 Мп (RGBW-сенсор)

Акумулятор ємністю 5500 мАг підтримує швидку зарядку (65 Вт по дроту та 15 Вт бездротову). Корпус захищений за стандартом IP68, а дисплей покритий захисним склом Gorilla Glass Victus 2. На задній панелі розташований 85-точковий екран AniMe для повідомлень та зображень.

Смартфон оснащений сенсорними кнопками AirTrigger та додатковим портом USB Type-C на бічній панелі. Також є модулі Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 та NFC. ASUS ROG Phone 9 FE вже доступний у продажу в Таїланді за ціною $890.