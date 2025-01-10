Эти доллары можете оставить себе: в НБУ предупредили украинцев

Украинцев предупредили о возможных рисках, на которые они подвергаются во время обмена валюты. В частности, граждан призвали покупать доллары только в лицензированных обменных пунктах и банковских учреждениях. Ведь риск получить подделку чрезвычайно высок, особенно при покупке 100-долларовых банкнот.

Где не стоит покупать доллары?

По информации от Национального банка в первом полугодии 2024 года в Украине стремительно увеличилось количество подделок. Причем такая тенденция характерна как для национальной, так и для иностранных валют. На миллион банкнот сейчас приходится 3,4 единицы подделок. Так что риск наткнуться на фальшивые гривны или доллары достаточно высок.

Чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков, достаточно соблюдать базовые рекомендации НБУ. В частности, регулятор уже не в первый раз призывает украинцев не покупать валюту «с рук» или в нелегальных обменниках, которых немало на отечественных вокзалах и рынках. Ведь у таких «менял» обычно нет никаких средств для проверки подлинности валюты. Клиентов они обычно соблазняют более выгодным курсом, за счет чего и сбывают подделки.

Какие банкноты подделывают чаще всего?

Кроме тщательного выбора обменника, в НБУ также советуют проверять банкноты на подлинность. Причем наиболее внимательно нужно быть с 100-долларовыми банкнотами, как старого (до 2013 года), так и нового образца (выпущенные после 2013 года). Именно их в Украине подделывают чаще всего.

Чтобы отличить настоящую банкноту от подделки, обратите внимание на такие признаки:

Водяной знак – этот знак встроен в структуру бумаги и при просмотре на свет должен четко просматриваться;

Защитная голограмная лента – она присутствует на банкнотах нового образца и должна «прошивать» банкноту, а не выглядеть как наклеенная;

«Колокол в чернильнице» – этот элемент также присутствует только на новых банкнотах, его характерной особенностью является изменение цвета при наклоне;

Плотность бумаги – настоящие 100-долларовые банкноты печатаются на качественной бумаге, на которой при печати появляется ощутимый рельеф;

Микропечать – это мелкие надписи, равномерно распределенные по всей площади банкноты.

Все эти характеристики несложно проверить самостоятельно, без использования специальных технических средств. Но лучше все же не рисковать и покупать доллары в банках или лицензированных обменниках, где есть специальное оборудование для проверки подлинности банкнот.