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Эти доллары можете оставить себе: в НБУ предупредили украинцев

GSMinfo10.01.2025

Украинцев предупредили о возможных рисках, на которые они подвергаются во время обмена валюты. В частности, граждан призвали покупать доллары только в лицензированных обменных пунктах и банковских учреждениях. Ведь риск получить подделку чрезвычайно высок, особенно при покупке 100-долларовых банкнот.

Где не стоит покупать доллары?

По информации от Национального банка в первом полугодии 2024 года в Украине стремительно увеличилось количество подделок. Причем такая тенденция характерна как для национальной, так и для иностранных валют. На миллион банкнот сейчас приходится 3,4 единицы подделок. Так что риск наткнуться на фальшивые гривны или доллары достаточно высок.

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Чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков, достаточно соблюдать базовые рекомендации НБУ. В частности, регулятор уже не в первый раз призывает украинцев не покупать валюту «с рук» или в нелегальных обменниках, которых немало на отечественных вокзалах и рынках. Ведь у таких «менял» обычно нет никаких средств для проверки подлинности валюты. Клиентов они обычно соблазняют более выгодным курсом, за счет чего и сбывают подделки.

Какие банкноты подделывают чаще всего?

Кроме тщательного выбора обменника, в НБУ также советуют проверять банкноты на подлинность. Причем наиболее внимательно нужно быть с 100-долларовыми банкнотами, как старого (до 2013 года), так и нового образца (выпущенные после 2013 года). Именно их в Украине подделывают чаще всего.

Чтобы отличить настоящую банкноту от подделки, обратите внимание на такие признаки:

  • Водяной знак – этот знак встроен в структуру бумаги и при просмотре на свет должен четко просматриваться;
  • Защитная голограмная лента – она присутствует на банкнотах нового образца и должна «прошивать» банкноту, а не выглядеть как наклеенная;
  • «Колокол в чернильнице» – этот элемент также присутствует только на новых банкнотах, его характерной особенностью является изменение цвета при наклоне;
  • Плотность бумаги – настоящие 100-долларовые банкноты печатаются на качественной бумаге, на которой при печати появляется ощутимый рельеф;
  • Микропечать – это мелкие надписи, равномерно распределенные по всей площади банкноты.

Все эти характеристики несложно проверить самостоятельно, без использования специальных технических средств. Но лучше все же не рисковать и покупать доллары в банках или лицензированных обменниках, где есть специальное оборудование для проверки подлинности банкнот.

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GSMinfo10.01.2025
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