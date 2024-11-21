Что лучше печь булерьянвиды и принцип работы

Отопительный сезон уже начался, а между тем, газ и электричество в качестве обогревателей становятся неактуальными. Причины тому – подорожание, а также серьезные проблемы с подачей электроэнергии. Немудрено, что пользователи активно ищут им альтернативу, все чаще выбирая твердое топливо для котлов и печей.

Одним из самых эффективных и экономных устройств, работающих на твердом топливе, является печь булерьян, купить которую вы можете здесь – https://storgom.ua/buleryany.html. Эта печка не так широко известна, как пресловутая буржуйка, однако по интенсивности обогрева и экономности легко ее превосходит.

О том, что такое булерьян, какие есть его виды, мы расскажем в данной статье. Прочитав ее, вы узнаете, как работает булерьян, и почему буржуйка менее выгодна и проигрывает по многим параметрам.

В чем особенности работы печки булерьян

Быстрый обогрев помещения, даже довольно большого – вот в чем основная фишка печки булерьян. А объясняется все двумя простыми физическими процессами, которые формируют принцип работы булерьяна. Это:

Конвекция; Пиролизное горение.

Конвекция, как усилитель обогрева, ни у кого вопросов не вызывает. Понятно, что направленная и усиленная циркуляция воздуха способствует быстрому обогреву. Этот способ применяют и в газовых, и в электрических конвекторах. У печки булерьян, вокруг топки, установлена сложная система труб. Они захватывают холодный воздух, греют его в топке (где горит пламя), а затем выпускают сверху, уже очень горячий. Отсюда и равномерное ускоренное прогревание помещения. Но булерьян на этом не останавливается. Он применяет еще и способ пиролизного, то есть – длительного горения.

Суть пиролиза в том, что твердое топливо (уголь, дрова, торфяные брикеты) как бы не горят, а тлеют, поскольку печка чуть перекрывает им доступ кислорода. При этом никакой опасности в виде чадного газа нет, поскольку печка имеет дополнительную камеру сгорания. В ней и сгорают все пиролизные газы, которые выделяются от тлеющих углей или дров.

В чем преимущество булерьяна и где его использовать

Таким образом, получаем явные преимущества печки булерьян.

Возможности быстрого нагрева, благодаря особой системе труб и продуманной конвекции воздуха. Длительный нагрев, в течении 8-12 часов на одной и той же загрузке топлива, при использовании эффекта пиролиза.

Фактически, пиролизное горение – это то, чем отличается булерьян от других видов печек, работающих на твердом топливе.

Указанные особенности конструкции формируют еще и следующие плюсы:

Высокий КПД (поскольку в двух камерах топливо сжигается почти полностью).

Простое использование – печка просто топится дровами или другим твердым топливом.

Многофункциональность. Помимо обогрева помещений, на булерьяне можно готовить еду (если есть варочная поверхность), сушить одежду.

Булерьян устанавливается стационарно и присоединяется к дымоходу. Печка актуальна для дачи, для обогрева коттеджей, для гаража, цехов, мастерских. В общем, это отличный вариант для помещений, где важно быстро и экономично создать тепло.

Какие есть виды печей булерьян

Булерьян, как экономную и эффективную печку для дома, создали в Канаде в прошлом веке. С тех пор она мало изменилась, однако несколько разновидностей все же существует.

Разные виды печей булерьян отличаются формой, строением, мощностью, а также своим предназначением.

Базовые. Типичная металлическая печка с топочной камерой, системой конвекционных труб и регулировкой подачи воздуха.

С варочной плитой. Оборудована плоской поверхностью, что позволяет готовить разные блюда или подогревать воду.

С водяным контуром. Имеют внутри теплообменник, где циркулирует вода. Можно подключить к системе отопления дома.

С системой длительного горения. Оснащены еще одной топкой, где сгорают пиролизные газы.

Размер печки и ее мощности всегда выбираем, согласно объему обогреваемого помещения.