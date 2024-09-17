Части ВПЛ придется вернуть полученную денежную помощь: кого это касается

Некоторых переселенцев, которым государство выплачивает материальную помощь, могут заставить вернуть полученные деньги. Кого из внутренне перемещенных лиц зачислят в категорию должников и что им грозит рассказал заместитель председателя профильного комитета ВР Михаил Цимбалюк.

Прежде всего специалист по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов отметил, что количество ВПЛ, которых заставят вернуть государственные деньги, будет крайне малой. Случаи с применением таких санкций к вынужденным переселенцам станут скорее исключениями.

Стать должниками государства могут переселенцы, у которых существенно увеличился доход, и при этом они не отказались от государственной помощи. Речь идет о ситуации, когда доход ВПЛ на одного члена семьи достиг более 9 444 гривен.

Нардеп пояснил, что в таком случае переселенцев заставят вернуть все выплаты, полученные с момента увеличения суммы дохода. То есть если зарплата одного или нескольких членов семьи значительно выросла в июле, и доход на человека превысил установленную норму, нужно будет вернуть выплаты за июль и июнь.

Но, по словам Цимбалюка, такие случаи среди переселенцев крайне редки. Поэтому большинство ВПЛ может и в дальнейшем спокойно получать свои выплаты и не волноваться за потенциальные долги. Зато не стоит пытаться скрыть собственные доходы, чтобы и в дальнейшем получать государственную помощь. Ведь у социальных служб есть определенные механизмы контроля и доступ к большому количеству баз данных. Поэтому переселенцам будет крайне сложно скрыть факт трудоустройства или увеличения зарплаты.

В то же время Михаил Цимбалюк отметил, что действующие постановления правительства не предусматривают автоматического прекращения выплат некоторым переселенцам. Большинство ВПЛ, будут и в дальнейшем получать помощь на проживание. А наказание грозит только тем лицам, которые будут уличены в попытке обмануть государство и присвоить социальную помощь.