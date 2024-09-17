Повысят ли минимальную пенсию в 2025 году: ответ может понравиться не всем

В 2025 году в Украине не собираются повышать минимальную пенсию. Поэтому части украинцев пожилого возраста придется и дальше прозябать на 2 361 гривну в месяц. На размер минимальной пенсии не повлияет даже обещанная на март 2025 года индексация.

О том, что в правительстве не планируют повышать минималку, стало известно совсем недавно, после публикации проекта Государственного бюджета Украины на 2025 год. Согласно решению Кабмина неизменной останется не только минимальная пенсия, а также минимальная зарплата (8 000 гривен) и прожиточный минимум (2 920 гривен). С декабря 2024-го до декабря 2025-го года ни одна из этих выплат не повысится.

Не улучшит благосостояние пенсионеров-минимальщиков и индексация пенсий, запланированная на март 2025 года. Несмотря на то, что у большинства украинцев пожилого возраста ежемесячные выплаты вырастут на 17%, пенсионерам, живущим на минималку, не доплатят ни гривны.

Между тем инфляция в Украине до конца текущего года может достичь 8,2%, что уже сказалось и еще скажется на стоимости продуктов, лекарств и других товаров. Поэтому украинцам, получающим минимальную пенсию, точно не позавидуешь.

Вместе с тем некоторым украинцам уже со следующего месяца начнут доплачивать к пенсии еще 1000 грн. Новый вид социальной выплаты смогут получить одинокие пенсионеры от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. Пенсионеры, удовлетворяющие указанным требованиям, уже сейчас могут подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Но для этого старикам нужно быть предъявить медицинское заключение, которое доказывает их потребность в уходе.

Несмотря на то, что в Кабмине отказались повышать минимальную пенсию, председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев продолжает подчеркивать важность направления Социальной защиты. В частности, в проекте бюджета на 2025 год на социальную сферу планируют выделить 419,2 миллиарда гривен. Из этой суммы 237,9 миллиарда гривен будет направлено в ПФУ.