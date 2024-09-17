В «Дії» теперь можно получить выплаты: подать заявку можно через раздел «мои документы»

В «Дія» появилась новая услуга для студентов. Теперь через государственное приложение можно будет получить грант на обучение. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Кто сможет получить грант?

Государственные гранты в «Дія» будут доступны для украинцев, поступивших на контракт по специальностям медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений. Значение имеет также форма обучения. Получить денежную поддержку от государства смогут только студенты дневной или дуальной форм обучения.

Зато степень высшего образования не важна. Подать заявку на грант могут как студенты бакалавриата, так и магистратуры.

Какова сумма гранта?

Размеры государственных грантов рассчитаны таким образом, чтобы полностью или хотя бы частично покрыть стоимость обучения. Какой будет сумма гранта зависит от того, на сколько баллов студент сдал НМТ. Во внимание будут приниматься оценки по любым двум предметам:

150 баллов и более – 15 000 грн;

170 баллов и более – 25 000 грн.

При этом размер гранта может быть и больше, в зависимости от коэффициента конкретной специальности.

Как получить грант на обучение?

Чтобы получить государственную помощь для оплаты обучения нужно выполнить несколько простых шагов:

Обновить приложение «Дія». Перейти в перечень документов и найти там «Сертификат на обучение». Нажать кнопку «Получить грант». Активировать грант с помощью Дія.Підпису.

Подать заявку на грант можно только до 5-го ноября. Как только МОН издаст соответствующий приказ, грантовые средства автоматически будут перечислены в фонд учебных заведений.

Первая выплата грантовых средств будет осуществлена уже до 1 декабря 2024 года. Ее размер составит 50% от общей суммы гранта. Остальная сумма придет на счета соответствующих ВУЗов до 1 апреля 2025 года. О зачислении средств получатель гранта узнает из уведомления в приложении «Дія».

Внедрение в Украине грантов на обучение – это весомый шаг для отечественной системы образования. Такой механизм финансирования значительно повышает заинтересованность учащихся в получении высоких баллов на НМТ и поступлении на нужные государству специальности. В результате университеты получают мотивированных студентов, а страна – квалифицированных специалистов.