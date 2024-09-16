Ощадбанк будет снимать кредитные деньги за обслуживание карты: отказаться будет трудно

Украинцы все чаще жалуется на сервис одного из самых популярных банков страны. Речь идет об Ощадбанке, одна из клиенток которого недавно написала гневный комментарий на официальном сайте Минфина. Женщина рассказала о своих трудностях с закрытием карты и получила мощный отклик от других пользователей ресурса, которые также сталкивались с похожими проблемами.

Карту Ощадбанка «невозможно» закрыть

По словам клиентки, ее «история» с Ощадбанком началась с открытия зарплатной карты, в дополнение к которой женщине оформили еще и кредитку. Однако с работы она уволилась и обеими карточками пользоваться перестала.

Примерно через полгода после прекращения поступлений на зарплатную карту женщине пришло СМС об изменении условий пользования картами. Ей сообщили, что с кредитки теперь регулярно будут сниматься средства за обслуживание. Клиентка решила, что стоит «от греха подальше» закрыть карты Ощадбанка, которыми она все равно не пользуется. Однако это оказалось задачей не из легких.

Прежде всего женщина позвонили на горячую линию Ощада, чтобы выяснить, можно ли закрыть карты в другом отделении (не в том, где она их получала). Оператор ответил, что закрыть карты можно в любом отделении банка, ведь на них и так нет ни средств, ни задолженностей. Но когда клиентка обратилась в ближайший филиал Ощадбанка, простояв более 2 часов в очереди, ей сообщили, что закрыть карты не могут.

Работники горячей линии врут клиентам

Оказалось, что обращаться с просьбой о закрытии карт надо все же в то же отделение, в котором они были открыты. Женщина конечно разгневалась, ведь в контакт-центре банка ей предоставили заведомо неверную информацию. Однако работники Ощада этому как будто и не удивились, спокойно объяснив клиентке, что работники горячей линии не слишком компетентны.

В результате зарплатную карточку женщине таки удалось закрыть. Но кредитку, за обслуживание которой вскоре начнут начислять комиссию, она закрыть так и не смогла.

Кроме некомпетентности некоторых работников, клиентка также отметила несоответствие информации на сайте банка к реальной ситуации в отделениях. Ведь одной из причин долгого ожидания на обслуживание было то, что на сайте Ощада не было написано о наличии обеденного перерыва. И это, по ее словам, далеко не единственное расхождение между официальными данными и реальной ситуацией в отделениях.

Сообщение пользовательницы прокомментировали еще несколько клиентов Ощадбанка, которые также столкнулись с похожими проблемами. В частности одна из клиенток не смогла закрыть свою карту из-за того, что сделать это может только менеджер, который ее открывал. Поэтому похоже что крупнейшему банку Украины нужно серьезно заняться вопросом повышения квалификации своих работников и уровня сервиса, который они предоставляют украинцам.