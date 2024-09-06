Некоторые украинские пенсионеры получают более 200 тыс. грн ежемесячно: кто относится к этой элитной категории

В Украине часть пенсионеров получает рекордно большие пенсии. Речь о бывших судьях Верховного суда. После выхода на заслуженный отдых такие пенсионеры могут рассчитывать на выплаты в сумме более 200 тыс. грн в месяц. Для сравнения их коллеги из местных судов имеют пенсии около 70 тыс. грн.

Какая пенсия у судей?

Чтобы узнать, какую именно пенсию получают украинские суде, достаточно взглянуть на их декларации. Например, уволенная в отставку в начале прошлого года судья Верховного суда в Кассационном хозяйственном суде Людмила Стратиенко подала декларацию о своих доходах за 2023 год на общую сумму 2 млн 599 тыс. 606 грн. То есть ежемесячно она получала около 216 тыс. 633 грн пенсии.

Еще большую пенсию выплачивают бывшему председателю Верховного суда Ярославу Романюку. Судя по его декларации, в течение прошлого года экс-судья получил 2 млн 937 тыс. грн пенсионных выплат. Таким образом его пенсия составляет в 244 тыс. 752 грн в месяц.

В отличие от судей Верховного суда, судьи низших инстанций получают значительно меньшие пенсии. Например пенсия бывшего Главного судьи Хозяйственного суда Тернопольской области Сергея Стопника, судя по его декларации, составляет лишь 100 тыс. 356 грн. А это в 2-2,5 раза меньше, чем у его коллег высшего ранга.

Почему судьи получают такие большие пенсии?

Оказывается судьи, вышедшие в отставку, получают такие высокие пенсии благодаря большим зарплатам своих младших коллег. Ведь пенсии экс-судьям начисляют относительно актуальных зарплат ныне работающих представителей системы правосудия.

Из-за того, что механизм начисления пенсий судьям принципиально отличается от механизма начисления пенсионных выплат всем остальным гражданам, на пенсии экс-судьи могут получать до 90% зарплаты своих работающих коллег. Тогда как украинцы всех других профессий после выхода на заслуженный отдых могут претендовать максимум на 30% от своей прежней зарплаты.