5 вещей в доме, которые портят отношения в семье

Некоторые вещи, которые окружают человека в его доме, негативно сказываются на любви и отталкивают ее. О пяти таких предметах мы и расскажем.

Первое, что может нарушить гармонию в доме и помешать обустроить личную жизнь – это острые углы у мебели. Избавиться от них полностью не получится, но очень просто создать нужный баланс. Например, установить на прямоугольный стол вазу округлой формы, а другие поверхности украсить свечами. Это же касается и цветов в доме. Следует заменить кактусы на те растения, которые обладают более приятной энергетикой.

Вторая причина кроется в том, что в окружающем пространстве находятся исключительно функциональные предметы. Если в квартире не хватает тепла и уюта, деталей, выполняющих чисто эстетическую роль, то романтика и комфорт не будут частым гостями в доме.

Третей причиной любовных неудач может стать гора старых вещей. Человеку следует установить главное правило: избавляться от той одежды, которой он не пользуется два сезона подряд. Не обязательно выбрасывать, можно продать, отдать родственникам или пожертвовать нуждающимся.

Четвертый фактор, мешающий наладить личную жизнь – неудобная кровать. Необходимо, чтобы в доме была комфортная двуспальная кровать, даже если человек пока не состоит в отношениях. Кроме того, спальное место не должно примыкать к стенам.

И последнее, пятое, что необходимо исключить из жизни, это плохая организация пространства. Изменить расположение предметов в доме рекомендуется по китайской практике – фэн-шуй. Следуя ей можно изменить жизнь к лучшему.