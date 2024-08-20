Через 10 дней в Украине начнется особый период: что нужно сделать домовладельцам

Через 10 дней в Украине стартует особенный период. Речь про сроки подачи показаний счетчиков электроэнергии, и очень важно знать.

Согласно правилам, ближайший период подачи показаний начнется через 10 дней, а именно 30 августа и продлится пять дней. Это означает, что вы сможете сообщить о ваших киловатах в течение 5 дней.

Важно отметить, куда следует отправлять показания счетчика. Показания необходимо передавать по контактным телефонам регионального оператора распределительной системы. Поскольку в Украине действует несколько операторов, единого номера или электронной почты для подачи показаний нет. Вам придется найти контактную информацию для своего региона, чтобы отправить данные о потреблении.

Существует несколько способов отправки показаний электроэнергии:

Через портал потребителя, предоставляемый оператором распределительной системы.

Через чат-боты в социальных сетях, которые становятся все более популярными.

Позвонив в контактные центры вашего оператора.

Отправив SMS или электронное письмо.

Диктуя показания непосредственно инспектору по приборам учета.

Что касается тарифа на электроэнергию на сентябрь, то повышения цен не будет. Тариф останется на уровне 4,32 гривны за кВт/ч. Правительство ранее заверило, что такая цена будет действовать как минимум до конца предстоящего отопительного сезона, который продлится до апреля 2025 года.