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Через 10 дней в Украине начнется особый период: что нужно сделать домовладельцам

GSMinfo21.08.2024
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Через 10 дней в Украине стартует особенный период. Речь про сроки подачи показаний счетчиков электроэнергии, и очень важно знать.

Согласно правилам, ближайший период подачи показаний начнется через 10 дней, а именно 30 августа и продлится пять дней. Это означает, что вы сможете сообщить о ваших киловатах в течение 5 дней.

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Важно отметить, куда следует отправлять показания счетчика. Показания необходимо передавать по контактным телефонам регионального оператора распределительной системы. Поскольку в Украине действует несколько операторов, единого номера или электронной почты для подачи показаний нет. Вам придется найти контактную информацию для своего региона, чтобы отправить данные о потреблении.

Существует несколько способов отправки показаний электроэнергии:

  • Через портал потребителя, предоставляемый оператором распределительной системы.
  • Через чат-боты в социальных сетях, которые становятся все более популярными.
  • Позвонив в контактные центры вашего оператора.
  • Отправив SMS или электронное письмо.
  • Диктуя показания непосредственно инспектору по приборам учета.

Что касается тарифа на электроэнергию на сентябрь, то повышения цен не будет. Тариф останется на уровне 4,32 гривны за кВт/ч. Правительство ранее заверило, что такая цена будет действовать как минимум до конца предстоящего отопительного сезона, который продлится до апреля 2025 года.

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GSMinfo21.08.2024
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