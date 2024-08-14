AMD готує недорогий Ryzen 5 5500X3D для платформи AM4

AMD Ryzen 5 5500X3D засвітився в базі даних Європейської економічної комісії (ЄЕК). Там зазначено, що чіп уже існує. А значить офіційна прем’єра має відбутися найближчим часом.

Зазначено, що AMD Ryzen 5 5500X3D – це 6-ядерний і 12-потоковий центральний процесор із базовою частотою роботи 3 ГГц. У режимі буста вона може підвищуватися до 4 ГГц. Об’єм кеш-пам’яті L3 дорівнює 96 МБ. Про енергоефективність і TDP даних немає.

AMD Ryzen 5 5500X3D стане четвертою моделлю з 3D V-Cache для платформи AM4 (якій, між іншим, уже 8 років). Раніше були випущені 6-ядерний AMD Ryzen 5 5600X3D і 8-ядерні AMD Ryzen 7 5700X3D і AMD Ryzen 7 5800X3D.