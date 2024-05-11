Meizu 21 Note отримає топову начинку і дизайн в стилі Samsung

Компанія Meizu на своїй сторінці в китайській соціальній мережі Weibo анонсувала швидку презентацію нового смартфона Meizu 21 Note.

Згідно з публікацією компанії, Meizu 21 Note отримає схожий з Meizu 21 дизайн. Уже офіційно розкрито деякі характеристики пристрою. Так, смартфон отримає екран з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення зображення 144 Гц.

За продуктивність новинки відповідатимуть торішній флагманський чип Snapdragon 8 Gen 2 і 16 ГБ оперативної пам’яті. Також гаджет отримає акумулятор ємністю 5500 мАг.

Серед іншого компанія анонсувала, що Meizu 21 Note працюватиме під управлінням фірмової прошивки Flyme AIOS. Це прошивка на базі Android, в яку інтегровано функції штучного інтелекту.

У минулому в мережі спливали фотографії нібито смартфона Meizu лінійки Note. Дизайн пристрою сильно відрізнявся від того, що показала компанія – той смартфон був схожий на iPhone, тоді як офіційний дизайн нагадує флагмани Samsung.

Повноцінна презентація Meizu 21 Note запланована на 16 травня, а в продаж новинка надійде за ціною від 2799 юанів (близько 15 тисяч гривень).

Раніше повідомлялося, що Sharp представила дві нові моделі смартфонів: Aquos R9 та Aquos wish4.