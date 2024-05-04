Розкрито спосіб швидко прочистити сміття в ванній за допомогою звичайної пляшки

Це спосіб, який не потребує багато часу і сил. Спосіб точно підійде і в тому випадку, коли під руками немає вантуза. Робота виконується без спеціалізованих інструментів, що дуже зручно для тих, кому може знадобитися екстрено ліквідувати засмічення власноруч, не маючи досвіду подібної роботи і часу для виклику фахівця.

Пляшка для усунення засмічення в каналізації

Для роботи нам знадобиться порожня пластикова пляшка від газованих напоїв об’ємом 2 літри.

Розрізаємо пляшку впоперек приблизно на рівні двох третин від корка. Опустивши пляшку зрізом у воду, трохи натискаємо на її стінки, наповнюючи ємність водою. Цей об’єм потрібен для гідроудару, який допоможе зруйнувати або проштовхнути пробку. Розміщуємо пляшку зі стовпом води над зливним отвором і починаємо нею стукати по стоку, злегка піднімаючи й опускаючи. Над водою, що скупчилася в мийці, раковині або ванні, пляшку не піднімаємо, щоб зберегти в ній об’єм води, необхідний для роботи.

Прочищення забитого унітазу

Для прочищення унітазу потрібно підібрати пляшку більшого об’єму, наприклад – 3-літрову. Головне, щоб її діаметр підходив до розміру зливного отвору.

Цей спосіб, не є панацеєю від будь-яких і в тому числі старих засмічень. Але в багатьох випадках він може швидко виручити, якщо немає можливості запросити фахівця або самостійно провести якісне очищення стоку. У разі несильного засмічення ефект буде отримано буквально за хвилину, а можливо, і швидше. Метод зручно застосувати в разі замулювання або для того, щоб проштовхнути недавно утворену пробку.

Погіршити сантехнічну проблему таким рішенням неможливо. У гіршому разі засмічення не вдасться прочистити і доведеться вдаватися до розбору системи відведення води під сантехнічними приладами.