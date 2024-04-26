Китайский гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая от Павла Глобы

GSMinfo публикует прогноз на неделю с 29 апреля по 5 мая 2024 года от известного астролога Павла Глобы. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы».

Неделя перед майскими праздниками и Пасхой будет весьма многообещающей, несмотря на не очень обнадеживающий понедельник. Лучшие дни для активности — вторник, среда и четверг. А вот пятница, суббота и воскресенье станут отличными днями для тихого и спокойного отдыха на природе вместе с близкими и любимыми.

Понедельник, 29 апреля 2024 года

День Водной свиньи содержит крайне слабые энергии всех пяти элементов, поэтому может дать трудности в любых делах, но, прежде всего, излишне кипучая деятельность в этот день может дать проблемы со здоровьем.

Такой день хорош для маленьких рутинных дел. Самым лучшим решением будет максимально разгрузить этот день.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Вторник, 30 апреля 2024 года

День Деревянной Крысы собирает позитивные звезды и энергии. Несмотря на возможные задержки и препятствия на пути, начатые в этот день дела имеют все шансы на благополучное завершение.

Хорошо решать денежные вопросы, решать бизнес вопросы, заниматься торговлей, проводить переговоры, обращаться за медицинской помощью, начинать обучение, инвестировать, искать работу.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Среда, 1 мая 2024 года

День Деревянного Быка хорош для романтических свиданий, начала обучения, подписания незначительных бумаг. Хорошо подойдет для сбора долгов, смены работы, продвижения по карьерной лестнице, путешествия, торговли и саморазвития.

Совет: вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Четверг, 2 мая 2024 года

День Огненного Тигра хорош для начала каких-либо действий. К примеру, отлично подойдет для начала обучения, инвестирования, начала ремонтных работ, подписания бумаг. Дела могут получаться без усилий благодаря прекрасной структуре «Птица падает в гнездо».

Особенно благоприятным в этот день будет юго-восточное направление — если вы будете путешествовать на большие расстояния на юго-восток, то вас ждет большая удача!

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала «Инь». Свет и тепло распространятся по всему дому.

Пятница, 3 мая 2024 года

День Огненного Кролика содержит так называемую «звезду болезней» и хорош для завершения процессов. Это тихий и вялый день с пассивной энергией. Он способствует сплетням и активным пересудам.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах, это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Суббота, 4 мая 2024 года

День Каменного Дракона собирает не самую лучшую энергию. По китайскому календарю, в этот день заканчивается весна и наступает сезон сильного огня — лето! В таком дне совершенно нет никакой энергии, он годится только для встреч с друзьями и близкими, для спокойных прогулок на свежем воздухе и каких-то не очень активных мероприятий.

Совет: общайтесь и заводите связи! Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Воскресенье, 5 мая 2024 года

День Земляной Змеи — первый день нового месяца, земляная змея вовсю стучится к нам в двери. Энергии лета заступают спокойно, без ярких аккордов. Подойдут для отдыха, подготовки к наступающей неделе, а также очищения, расчищения, как в физическом, так и в ментальном плане — избавьтесь от хлама, расчистите свое пространство, вдохните свежий воздух и получите удовольствие от этого дня.

Совет: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.