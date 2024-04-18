Де в Україні жити найдорожче: рейтинг цін та областей

У першому кварталі 2024 року Державна служба статистики повідомила про зростання індексів споживчих цін по всій країні, охопивши кілька категорій товарів, включаючи продукти харчування, а Сумська область стала єдиним винятком, де ціни не зросли порівняно з попереднім роком. Найсуттєвіше зростання відбулося у столиці, де індекс споживчих цін зріс до 102,6%.

Значна інфляція також була зафіксована в кількох інших ключових регіонах, зокрема, у Львові, Одесі, Закарпатті, Кіровограді та Дніпрі, де індекси злетіли вище 101,3%. Крім того, в прифронтових таких як Донецьк, Харків та Миколаїв, спостерігалося помітне зростання цін, ймовірно, під впливом підвищених ризиків для постачальників та більш широкої економічної нестабільності.

І навпаки, такі області, як Волинська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька та Івано-Франківська, виявилися одними з найбільш економічних регіонів з точки зору зростання середнього індексу цін.

З іншого боку, у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях спостерігалося найнижче зростання індексу цін, причому всі вони не досягли порогу в 100,9%. Примітно, що в Сумській та Черкаській областях навіть спостерігалося зниження рівня споживчих цін до 99,7% у квітні, що вказує на зниження вартості життя.