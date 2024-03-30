Сделайте выбор: гороскоп на 30 марта, субботу, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo. Сегодня, 30 марта, у вас есть возможность изменить свою судьбу своим выбором. Не бойтесь ничего, действуйте стремительно.

♈ Овны

Вы можете чувствовать, что каждая мелочь является спусковым крючком в этот момент. Вместо того чтобы пугаться глубины и широты своих эмоций, принесите свет осознания в так называемые темные части, что присутствуют в вашей жизни, Овны. Некоторым из вас, возможно, трудно доверять своей интуиции, и это нормально. Позвольте туману рассеяться, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Космический совет: избегайте ненужных волнений.

♉ Тельцы

Пора начать сеять семена перемен. Не имеет значения, если вы не можете видеть пункт назначения с того места, где вы стоите. Единственное, что имеет значение, это то, что вы продолжаете идти, несмотря на так называемые препятствия на вашем пути. Продолжайте двигаться вперед, Тельцы.

Космический совет: решите старые проблемы.

♊ Близнецы

Не все сразу встанет на свои места. Полнолуние в Весах дает вам возможность воплотиться в наиболее лучшую версию себя и пойти на больший риск, чем вам приходилось за всю жизнь. Доверяйте своей интуиции в это время, Близнецы.

Космический совет: не спешите, все решится само.

♋ Раки

Переведите телефон в беззвучный режим, уединитесь от окружающего мира — позвольте себе побыть в спокойствии, чтобы накопить энергию. В последнее время вы работали буквально на износ, поэтому вы и чувствуете себя обессиленными. Устройте себе полноценный отдых, Раки.

Космический совет: помните о старых друзьях.

♌ Львы

Чем больше вы сосредотачиваетесь на внешнем, тем дальше вы отклоняетесь от своего внутреннего ядра. Сфокусируйтесь на себе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу и следуйте своим желаниям. Стремление постоянно кому-то угодить — ни к чему хорошему не приведет. Сегодня звезды призывают вас подумать о себе, Львы.

Космический совет: осуществите планы.

♍ Девы

В последнее время вы часто спрашиваете себя: «Соответствуют ли ваши действия высшему и величайшему благу для всех?» Энергии полнолуния пробуждают в вас желание посеять семена перемен, Девы. Если вы думали о том, чтобы изменить свою жизнь, то это знак для вас, чтобы начать делать это именно сейчас!

Космический совет: проявите упорство.

♎ Весы

Что происходит, когда мы делаем шаг назад, расслабляемся и позволяем событиям происходить за нас? Работайте с законом притяжения благополучия сознательно. Энергии полнолуния в вашем знаке принесут с собой множество благословений. Поверьте, у вас скоро будет повод открыть шампанское!

Космический совет: рассчитывайте на собственные силы.

♏ Скорпионы

Энергия полной Луны напоминает вам, что вы не должны никому объяснять свой жизненный выбор. Ваша свобода является большой темой для вас в ближайшие дни. Вы ломаете стереотипы и бросаете вызов самой идее «нормальности».

Космический совет: не расслабляйтесь.

♐ Стрельцы

Спросите себя, подходит ли вам этот устаревший сценарий, в котором вы сейчас живете. Помните, энергия полной Луны побуждает вас отпустить то, что больше не служит вам. Отпустите прошлое, чтобы освободить место для нового в жизни. Верьте в себя, Стрельцы.

Космический совет: проявите настойчивость.

♑ Козероги

Движение — жизнь. Это будет вашим напоминанием на весь сегодняшний день, Козероги. Возьмите себя в руки, соберитесь с силами и отправьтесь покорять новые вершины. Поддержка со стороны близких вам будет обеспечена. Удача также будет сопутствовать на всем вашем пути.

Космический совет: отпустите напряжение.

♒ Водолеи

В нашей жизни бывают моменты, когда путь к мечте кажется подъемом в гору. Порой бывает так, что усилия, которые мы прилагаем, не помогают нам приблизиться к желаемому месту назначения в желаемый срок. Звезды напоминают, что все идет своим чередом. Продолжайте двигаться к цели, Водолеи.

Космический совет: проявите эмпатию.

♊ Рыбы

Было время, когда вы поддавались страхам. Было время, когда вы позволяли мнению других затуманивать ваши мысли. Но сейчас вы находитесь на том этапе своего пути, когда вы твердо уверены в своих возможностях. И это правильно, Рыбы. Заручитесь поддержкой близких, наполните сегодняшний день положительными эмоциями.

Космический совет: доверьтесь себе.