Названо кращі рольові ігри на 2024 рік

Першою згадана Dragon’s Dogma 2, яка вийшла якраз 22 березня 2024 року. Ця глибока RPG з великим відкритим світом доступна на ПК та консолях PS5, Xbox Series S та Xbox Series X.

Cyberpunk 2077, що з’явилася далекого 2020-го, як і раніше викликає інтерес у геймерів. Крім того, в 2024 році разом з доповненням Phantom Liberty вона виглядає і грає набагато краще, ніж 4 роки тому. Зіграти можна на ПК та консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S та Xbox Series X.

Disco Elysium – це складна і дуже незвичайна рольова гра, в якій величезна кількість тексту та вкрай цікаві герої. Доступна на ПК та консолях PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series S та Xbox Series X.

Like a Dragon: Infinite Wealth сподобається фанатам аніме та фільмів про якудзу. Це водночас і RPG, і бойовик, і навіть масштабне пригода. Доступна на ПК та консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S та Xbox Series X.

У топ також потрапила Persona 5 Royal у стилістиці аніме. Це водночас і симулятор побачень, і RPG. Зіграти можна на ПК та консолях PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series S та Xbox Series X.

У топі є і The Witcher 3: Wild Hunt, легендарна RPG, яка задала стандарти жанру у 2015 році. Оцінити її можна на ПК та консолях PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series S та Xbox Series X.

Baldur’s Gate 3 – найтитулованіша RPG 2023 року. А також чудова гра, яку варто пройти двічі. Доступна на ПК та PS5.

Elden Ring – ще одна не зовсім RPG у топі. Це скоріше слешер у рольовими елементами. Сподобається людям, котрі люблять дуже складні ігри. Доступна на ПК та консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S та Xbox Series X.

Final Fantasy XVI, масштабна високобюджетна RPG із Японії. Але оцінити її можна лише на PS5.

У топі є Mass Effect Legendary Edition, збірка легендарних трьох частин Mass Effect. Зіграти можна на ПК та консолях PS5, Xbox Series S та Xbox Series X.

Замикає топ мила та затишна інді-RPG In Stars and Time для подорожі в часі. Доступна на ПК та консолях PS4, PS5 та Nintendo Switch.