Стало відомо, які вдеокарти RTX 50XX отримають GDDR7

NVIDIA готує апгрейд: три топові моделі лінійки RTX 50XX (Blackwell) будуть оснащені новітньою пам’яттю GDDR7.

Це стосується RTX 5090 (GB202), RTX 5080 (GB203) і RTX 5070 (GB204) – спадкоємців RTX з 4070 по 4090 моделі.

Решта моделей, включно з RTX 5060 Ti і нижче, будуть задовольнятися GDDR6 або GDDR6X.

GDDR7 забезпечить RTX 50XX флагманський рівень продуктивності. Пам’ять працює на швидкості 28 Гбіт/сек (доступні чіпи і до 40 Гбіт/сек!), що майже втричі швидше за GDDR6X, використовувану в RTX 40.

Нові GPU вироблятимуться на 4-нм техпроцесі TSMC, що обіцяє ще більше потужності та енергоефективності.

Що це означає для нас?