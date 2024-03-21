Камеру Honor Magic6 Pro порівняли з іменитими конкурентами

Фанати Honor протестували камеру Magic6 Pro в режимі реального часу і показали результат у ролику. Зняті на новий флагман знімки зіставили з кадрами смартфонів-конкурентів Apple iPhone 15 Pro Max і Samsung Galaxy S24 Ultra.

Результат порадує любителів бренду. Honor Magic6 Pro у всіх випадках видав чіткіші знімки.

Тестувальники відзначили, що всі гаджети, які беруть участь у випробуванні камер, перебували в рівноцінних умовах, а саме:

відключено AI;

відключено живі / live фото;

смартфони встановлені на штативи;

зйомка за таймером на 10 секунд.

Нагадаємо, Magic6 Pro оснащений потрійною камерою Honor Falcon з технологіями штучного інтелекту, які забезпечують автоматичне захоплення найкращих моментів. Датчики мають непоганий набір характеристик: основний 50 Мп (1/1,3″, f/1.4-2.0, OIS), надширик 50 Мп (f/2.0, 122 градуси, автофокус, режим макро), телефото 180 Мп (1/1,49″, f/2.6, оптичний зум 2,5х, цифровий зум 100х, OIS). До речі, 50-мегапіксельна фронталка теж не підвела – вона пропонує f/2.0, автофокус і підтримку HDR.