Redmi Note 13 4G перевірили на автономність

І порівняли час роботи гаджета з базовим Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro 4G, realme 11 Pro, Samsung Galaxy A25 і Moto G84.

Редакція ресурсу з’ясувала, на яку автономність можуть розраховувати власники недорогого Redmi Note 13 4G.

Час роботи за середньої активності: 11 годин 52 хвилини.

У режимі розмови: 23 години і 52 хвилини.

У режимі серфінгу по мережі: 11 годин і 7 хвилин.

У режимі перегляду відео: 13 годин і 55 хвилин.

В іграх: 7 годин і 18 хвилин.

На що здатні конкуренти?

realme 11 Pro: середній час роботи 13 годин і 14 хвилин.

Moto G84: середній час роботи 12 годин і 31 хвилина.

Redmi Note 13 4G: середній час роботи 11 годин 52 хвилини.

Redm Note 13 Pro 5G: середній час роботи 11 годин 36 хвилин.

Samsuing Galaxy A25: середній час роботи 10 годин 19 хвилин.

Redmi Note 13 5G: середній час роботи 9 годин 49 хвилин.

Висновок – з автономністю у Redmi Note 13 4G справи йдуть досить непогано.