Hardnews
Redmi Note 13 4G перевірили на автономність
І порівняли час роботи гаджета з базовим Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro 4G, realme 11 Pro, Samsung Galaxy A25 і Moto G84.
Редакція ресурсу з’ясувала, на яку автономність можуть розраховувати власники недорогого Redmi Note 13 4G.
- Час роботи за середньої активності: 11 годин 52 хвилини.
- У режимі розмови: 23 години і 52 хвилини.
- У режимі серфінгу по мережі: 11 годин і 7 хвилин.
- У режимі перегляду відео: 13 годин і 55 хвилин.
- В іграх: 7 годин і 18 хвилин.
На що здатні конкуренти?
- realme 11 Pro: середній час роботи 13 годин і 14 хвилин.
- Moto G84: середній час роботи 12 годин і 31 хвилина.
- Redmi Note 13 4G: середній час роботи 11 годин 52 хвилини.
- Redm Note 13 Pro 5G: середній час роботи 11 годин 36 хвилин.
- Samsuing Galaxy A25: середній час роботи 10 годин 19 хвилин.
- Redmi Note 13 5G: середній час роботи 9 годин 49 хвилин.
Висновок – з автономністю у Redmi Note 13 4G справи йдуть досить непогано.
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