Hardnews

Redmi Note 13 4G перевірили на автономність

19.02.2024
Redmi Note 13 Pro 4G і Redmi Note 13 4G

І порівняли час роботи гаджета з базовим Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro 4G, realme 11 Pro, Samsung Galaxy A25 і Moto G84.

Редакція ресурсу з’ясувала, на яку автономність можуть розраховувати власники недорогого Redmi Note 13 4G.

  • Час роботи за середньої активності: 11 годин 52 хвилини.
  • У режимі розмови: 23 години і 52 хвилини.
  • У режимі серфінгу по мережі: 11 годин і 7 хвилин.
  • У режимі перегляду відео: 13 годин і 55 хвилин.
  • В іграх: 7 годин і 18 хвилин.

На що здатні конкуренти?

  • realme 11 Pro: середній час роботи 13 годин і 14 хвилин.
  • Moto G84: середній час роботи 12 годин і 31 хвилина.
  • Redmi Note 13 4G: середній час роботи 11 годин 52 хвилини.
  • Redm Note 13 Pro 5G: середній час роботи 11 годин 36 хвилин.
  • Samsuing Galaxy A25: середній час роботи 10 годин 19 хвилин.
  • Redmi Note 13 5G: середній час роботи 9 годин 49 хвилин.

Висновок – з автономністю у Redmi Note 13 4G справи йдуть досить непогано.

Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


19.02.2024
Back to top button