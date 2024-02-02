Блогер розсекретив розробку нової портативної ігрової приставки PlayStation

Американський YouTube-блогер, який виступає під ніком Moore’s Law is Dead, посилаючись на джерела заявив, що компанія Sony розпочала розробку нової портативної ігрової консолі, яка стане наступницею PlayStation Vita. На це звернули увагу користувачі форуму IconEra.

За даними Moore’s Law is Dead, Sony вже замовила розробку кастомного процесора для умовної PS Vita 2 у компанії AMD. Передбачається, що чіп отримає 18 ядер і працюватиме на частоті близько 1,8 ГГц. Завдяки йому PS Vita 2 зможе запускати ігри від PlayStation 4 і навіть PlayStation 5. Щоправда, в останньому випадку проєктам знадобиться додаткова оптимізація від розробників.

Проєкт перебуває на дуже ранній стадії розробки, тому його позиціонування залишається невідомим. Moore’s Law is Dead припускає, що PS Vita 2 може стати портативною версією PlayStation 6, яка вийде через кілька років після релізу стаціонарного пристрою.

Коли саме Sony розкриє плани щодо розробки PS Vita 2, не повідомляється. Блогер вважає, що в найближчі роки новин про пристрій очікувати не варто. Також він не виключає, що компанія і зовсім відмовиться від проєкту з часом.