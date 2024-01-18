Как правильно определить свой размер мужского белья: полезные советы и рекомендации

Мужское нижнее белье должно быть не только качественным, но и комфортным. Важно правильно подобрать размер, что обеспечивает удобство и безопасность для сохранения здоровья.

В интернет-магазине мужское белье купить можно разных размеров и фасонов. Правильно подобранная модель подчеркнет достоинства фигуры и предотвратит развитие различных проблем.

Как определить размер мужских трусов?

Для того чтобы правильно подобрать размер трусов для мужчин нужно знать два параметра – обхват талии и бедер.

Для измерения обхвата талии следует сантиметровой лентой измерить линию, где будет резинка. Есть модели с обычной, заниженной или завышенной посадкой. В этом случае стоит учитывать личные предпочтения и особенности телосложения.

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Зная всего два параметра, можно легко подобрать правильный размер мужского нижнего белья. На сайтах интернет-магазинов есть таблицы размерных сеток, где указаны европейские и международные размеры для удобного и быстрого поиска.

Различные методы определения размера белья

Есть еще один способ определения размера нижнего белья. Для этого потребуется обычная сантиметровая лента и трусы. Белье нужно положить на ровную горизонтальную поверхность и расправить.

Лентой измеряют длину на уровне резинки. Следующий шаг – обратиться к продавцу-консультанту интернет-магазина или подобрать размер самостоятельно по размерной сетке.

Когда измерения на границе двух размеров, то выбор определяется индивидуально. Если мужчина предпочитает обтягивающее белье, то в меньшую сторону, когда свободное – в большую.

Выбор размера мужских трусов с учетом фасона

На выбор мужчинам предлагаются разные модели, а к самым распространенным относят:

семейные;

боксеры;

слипы;

брифы;

хипсы.

Они отличаются размером, посадкой, стилем, расцветками, материалами пошива и другими характеристиками.

Например, семейные трусы свободные и подходят под широкие штаны. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и не сковывают движений.

Популярная модель боксеры – похожи на укороченные шорты, бывают свободными или облегающими. Широкая резинка обеспечивает надежную фиксацию.

Хипсы приталенного силуэта и имеют укороченные штанины. Это универсальная модель, которая подойдет и для ежедневного ношения, и занятий спортом.

Брифы – модная и удобная модель нижнего белья для мужчин, для которого характерно минимум ткани.

Для мужского здоровья и максимального комфорта важно правильно подобрать размер. Кроме того, немаловажные факторы – посадка, ткани (лучше натуральные с небольшим добавлением эластана или полиэстера) и качество пошива, фасон, цвет.