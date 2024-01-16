PlayStation 5 перетворили на ігровий планшет

YouTube-блогер з каналу DIY Perks з популярної консолі PS5 зібрав компактний ігровий планшет, який можна взяти з собою в дорогу. Портативний пристрій навіть поміщається в рюкзак.

Ентузіасту довелося перерозподілити всі компоненти приставки в невеликому прямокутному корпусі, який інженер розробив сам. Також автор удосконалив систему охолодження і вмонтував OLED-дисплей, який колись стояв у ноутбуці Alienware. Для зручності на задній панелі розташована висувна підставка.

Незважаючи на невеликі розміри, консоль не перегрівається. Навпаки, пристрій став краще охолоджуватися – нагрівання не вище 42 °C за максимального навантаження.

У підсумку в інженера вийшла макс-версія портативної консолі, яку можна взяти з собою. Однак на ходу грати не вийде, оскільки потрібне постійне підключення до електромережі.

Користувачі в коментарях пишуть, що хотіли б побачити в продажу такий девайс від самої Sony. Мовляв, приблизно такою мала бути нова PS Portal. Sony дійсно працює над новою приставкою, але не над портативною. Так, у 2024 році очікується реліз найпотужнішої PlayStation Pro.