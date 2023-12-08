Глоба предсказывает “америкаские горки” трем знакам зодиака

Астролог Павел Глоба прогнозирует, что 2024 год станет для Овнов, Дев и Рыб годом разнообразных испытаний и вызовов, особенно в рабочей и финансовой сферах. Он советует остерегаться импульсивных трат и поспешных решений.

Согласно гороскопу Глобы на 2024 год, это будет год американских горок с множеством взлетов и падений.

Для Овнов год может не принести каких-то значительных изменений, но вероятны вызовы в профессиональной жизни и здоровье. Овнам стоит обратить особое внимание на свое самочувствие и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Начало года может быть сложным для романтических отношений. Любое решение о смене карьеры должно быть хорошо продуманным и обсужденным с семьей.

Девы в 2024 году могут столкнуться с проблемами, связанными со здоровьем, под влиянием сложного положения Сатурна. Это может привести к трудностям в различных жизненных аспектах, в том числе к напряженным семейным отношениям. Решающее значение будет иметь управление финансами, с акцентом на избежание ненужных трат.

Для Рыб 2024 год будет полон колебаний. Они могут столкнуться с моральным и финансовым давлением, а также семейными проблемами. Этот год потребует от Рыб упорного труда и самоотверженности, чтобы обеспечить свое место в жизни. Им стоит следить за своими расходами, поскольку на работе значительных изменений не предвидится. Не стоит пренебрегать здоровьем и лечением, а с романтическими партнерами рекомендуется открытое общение, чтобы избежать осложнения отношений.