Польша массово выдает украинцам средства на покупку жилья

В 2023 году украинские беженцы в Польше были особенно активными в получении кредитов, общая сумма которых достигла 2,621 миллиарда злотых (примерно 603,6 миллиона евро). Эта тенденция проливает свет на финансовые стратегии украинцев в стране пребывания.

Украинцы, которые переезжают в Польшу, имеют право открывать банковские счета и пользоваться всеми стандартными банковскими услугами. За первые десять месяцев 2023 года сумма кредитов, предоставленных украинским клиентам, превысила показатель 2022 года на 2,429 миллиарда злотых. По состоянию на октябрь совокупный долг украинских заемщиков составил 7,942 млрд злотых (около 1,828 млрд евро), причем значительная часть этих кредитов была предоставлена на жилищные цели.

Распределение по типам кредитов:

Ипотечные кредиты составляют 75%,

кредиты наличными – 19%,

Остальные 2% приходится на кредиты в рассрочку и задолженность по картам.

Стоит отметить, что украинцы составляют более 4% владельцев личных банковских счетов в Польше.

Украинцы в Польше на долго

Высокий объем кредитов, особенно на жилье, свидетельствует о том, что многие украинцы намерены поселиться в Польше надолго. Те, кто имеет стабильную работу, все чаще выбирают ипотеку, чтобы избежать расходов на аренду жилья.

Банковские условия в Польше различаются, но обычно первый взнос за недвижимость колеблется в пределах 10-20% от ее общей стоимости. Период погашения кредита составляет от 5 до 35 лет. Банки проводят тщательную оценку украинских заявителей, тщательно проверяя легальные подтверждения стабильного дохода, трудовые договоры, карты домохозяйств, имеющиеся кредиты и количество иждивенцев.

Украинцы, которые имеют вид на жительство или статус долгосрочного резидента ЕС, имеют повышенную вероятность одобрения кредита. Кроме того, ипотечные кредиты доступны для украинцев, проживающих в Польше на основании разрешения на временное проживание не менее одного года. Такая финансовая активность украинских беженцев в Польше свидетельствует о значительном сдвиге в сторону долгосрочного поселения и интеграции в местную экономику и общество.