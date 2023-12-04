Нужна ротация: новый закон о мобилизации уже в Раде

Верховная Рада Украины активно работает над пересмотром законодательства в сфере мобилизации и военной службы. Михаил Цимбалюк, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов, рассказал о предстоящих изменениях во время национального телемарафона.

Эти изменения являются ответом на меняющиеся потребности украинской армии, в частности, на необходимость ротации личного состава. Рабочая группа, в состав которой входят представители всех политических фракций и групп парламента, возглавляет эту инициативу. Они ведут постоянные переговоры с военным руководством страны для окончательного согласования деталей. Ожидается, что в ближайшее время на рассмотрение парламента будет представлено несколько законопроектов, связанных с этими изменениями.

Основные предложенные изменения включают

Предоставление 90-дневного оплачиваемого отпуска для лиц, возвращающихся из плена. Это предусматривает упрощение процесса оформления документов для военнослужащих, которые проходят медицинское обследование или лечение после ранений, а также уменьшение бюрократических препятствий.

Создать условия для увольнения с военной службы лиц без гражданства или иностранцев.

Предусмотреть возможность освобождения от военной службы граждан с инвалидностью первой или второй группы.

Предоставление возможности увольнения или демобилизации курсантов-женщин, которые досрочно расторгли контракт, в связи с окончанием срока его действия.

Кроме того, новое законодательство направлено на урегулирование права на отсрочку от мобилизации для педагогов, преподавателей и студентов. Этот пересмотр имеет решающее значение для обеспечения соответствия требований к военной службе современным потребностям и гуманитарным соображениям в Украине.