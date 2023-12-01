Отключениями света в Украине будет руководить “искусственный интеллект”

Виталий Шайда, генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети, недавно рассказал о новых мерах для решения проблемы возможных отключений электроэнергии в Киеве.

Как сообщает “Экономическая правда”, Шайда рассказал о разработке ДТЭК нового программного инструмента. Это программное обеспечение предназначено для эффективной организации графиков отключения электроэнергии в случае необходимости. Его ключевой особенностью является возможность обеспечить сбалансированное отключение потребителей от электросети, тем самым минимизируя влияние человеческих ошибок, таких как ошибки диспетчеров.

Шайда также затронул вопрос усиления мер безопасности, введенных в связи с увеличением угрозы обстрелов со стороны России. Эти меры включают усиление безопасности вокруг жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, ДТЭК Киевские региональные электросети увеличил свои аварийные резервы на 25% по сравнению с прошлым годом, чтобы обеспечить наличие необходимого оборудования для проведения любых необходимых ремонтных работ.

Кроме того, компания приняла меры для физической защиты критически важного энергетического оборудования и трансформаторных подстанций. Для более оперативного реагирования на повреждения инфраструктуры было увеличено количество мобильных ремонтных бригад, что повысило их способность быстрее добираться до поврежденных объектов. Эти инициативы демонстрируют проактивный подход ДТЭК к поддержанию стабильности энергоснабжения и целостности инфраструктуры в условиях возможных перебоев.