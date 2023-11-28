Ще один місяць і все: в Україні зменшать пенсійні виплати ряду громадян

У 2024 році в Україні відбудуться зміни в пенсійній системі, які особливо торкнуться пенсіонерів з високими доходами. Уряд планує зменшити пенсії для колишніх чиновників, які зараз отримують надзвичайно високі пенсії. Цей крок є частиною ширшої стратегії, спрямованої на підвищення справедливості солідарної пенсійної системи.

Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради, розповіла про ці зміни. Вона підкреслила, що реформа має на меті підвищити пенсії для тих, хто зараз отримує найнижчі суми, збалансувавши нерівність у розподілі пенсій. На противагу цьому, відставні чиновники з “астрономічними” пенсіями побачать скорочення своїх виплат.

Крім того, Підласа підкреслив зобов’язання уряду зберегти та індексувати ключові соціальні видатки. Це включає в себе пенсії, а також зарплати лікарям і вчителям та інші форми соціальної допомоги. Вона підтвердила, що ці видатки захищені в бюджеті, а індексація пенсій запланована на 1 березня 2024 року. Очікується, що ця індексація скоригує виплати відповідно до інфляції та інших економічних факторів, гарантуючи, що надані державою пільги збережуть свою цінність.

На додаток до цих пенсійних реформ, український уряд продовжить надавати підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО). З огляду на те, що в країні проживає близько 2 мільйонів ВПО, уряд виділив 57,6 мільярдів гривень на їхню допомогу у 2024 році. Цей розподіл підкреслює зобов’язання України забезпечити своїх громадян, які постраждали від внутрішнього переміщення, на тлі поточних викликів.