В действие вступают новые правила для ВПЛ: за какие покупки выплаты отменят автоматически

С 1 января 2024 года Украина обновляет политику финансовой поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Ключевые изменения включают



Отмену выплат для ВПЛ, которые осуществили значительные финансовые инвестиции или покупки, как указано в Постановлении Министерства социальной политики № 709 от 11 июля 2023 года. Это касается тех, кто:

Приобрели недвижимость (квартиру, дом, земельный участок) стоимостью более 100 000 гривен, за исключением жилья, финансируемого государством или местными бюджетами.

Приобрели новое транспортное средство, которому не более пяти лет, за исключением автомобилей, предоставленных волонтерами для Вооруженных сил Украины.

Собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на неконфликтных или неоккупированных территориях.

Приобрели иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 100 000 гривен, за исключением средств, полученных от благотворительных фондов или за конкретные услуги (медицинские, социальные, образовательные).

Держат на банковских депозитах более 100 000 гривен.

Процесс верификации

ВПЛ будут проверяться через государственные реестры. Если право на помощь прекращается, они будут уведомлены об этом по электронной почте, телефону или через Единую информационную систему социальной сферы.

Новые положения по возвращению ВПЛ:

ВПЛ, которые находились за границей, могут обратиться за выплатами через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.

Те, кто вернулся после 1 августа 2023 года и потерял помощь из-за длительного пребывания за границей, могут повторно обратиться через 15 рабочих дней после возвращения, получив выплаты за полгода.

ВПЛ, которые были вынуждены эвакуироваться после 1 августа 2023 года (например, из-за подрыва Каховской ГЭС), имеют право на дополнительные шесть месяцев помощи.