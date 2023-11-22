Осталось 8 дней: в Украине вступают в силу новые цены на электричество

С 30 ноября в Украине вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, ориентированные на предприятия и бизнес, а не на бытовых потребителей.

Новые тарифы, установленные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликованы на сайте Комиссии. Они отражают изменение временной сегментации суток для ценообразования на электроэнергию, разделяя сутки на четыре периода вместо предыдущих трех. Каждый временной сегмент будет иметь свой собственный тариф, с применением максимальных и минимальных ставок.

Разница в ценах в течение суток будет существенной, причем самый высокий ночной тариф будет в 2,5 раза ниже самого высокого вечернего.

НКРЭКУ опубликовала на своем веб-сайте следующие новые предельные тарифы на электроэнергию для бизнеса:

Для рынка “на сутки вперед”:

Максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00 установлены на уровне 3 000,00 грн/МВт-ч;

С 07:00 до 08:00 и с 11:00 до 17:00 цены возрастают до 5 600,00 грн/МВт-ч;

С 08:00 до 11:00 – 6 900,00 грн/МВт-ч;

С 17:00 до 23:00 тариф достигает 7 500,00 грн/МВт-ч;

Минимальная предельная цена – 10,00 грн/МВт-ч.

Для внутрисуточного рынка ценовые ограничения идентичны ценовым ограничениям на рынке “на сутки вперед”.

На балансирующем рынке максимальная предельная цена устанавливается на уровне 125% от цены на рынке “на сутки вперед”, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода суток поставки, а минимальная предельная цена составляет 0,01 грн/МВт-ч.

Кроме того, Министерство энергетики сделало заявление относительно повышения тарифов на электроэнергию для населения. По словам министра энергетики Германа Галущенко, до конца отопительного сезона изменения тарифов на электроэнергию для населения не произойдут. Однако ожидается, что повышение стоимости электроэнергии косвенно повлияет на широкие слои населения, поскольку, вероятно, приведет к росту цен почти на все товары и услуги, производимые в Украине. Например, Ассоциация пекарей Украины уже заявила, что из-за повышения стоимости электроэнергии ожидается рост цен на хлеб.