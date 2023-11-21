Касается всех абонентов Киевстар: в офисе Президента озвучили важные намерения

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил о значительной вероятности введения санкций и конфискации активов ведущего оператора мобильной связи в Украине “Киевстар”. Об этом он сообщил в интервью “Экономической правде”.

Шурма, который курирует экономический сектор в команде президента Владимира Зеленского, отметил, что сейчас власть изучает правовую базу для таких действий. Активно рассматривается возможность введения санкций и последующей конфискации активов “Киевстара”.

Отвечая на вопрос, могут ли санкции предусматривать частичную или полную конфискацию компании, Шурма уточнил, что эксперты по юридическим вопросам оценивают ситуацию. Он подчеркнул, что это не одностороннее решение одного лица, а коллективный анализ с участием многих институций.

Напомним, что 4 октября Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте активов российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова, которые находятся под санкциями. Это решение коснулось 20 субъектов хозяйствования, в том числе финансово-кредитных учреждений, общей стоимостью более 17 миллиардов гривен. Среди пострадавших активов – крупнейший мобильный оператор Украины “Киевстар”, 100% корпоративных прав которого изначально были арестованы Шевченковским судом.