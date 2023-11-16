На допомогу ТЦК прийдуть спеціально навчені люди: Україна міняє правила мобілізації

В Україні започаткували ініціативу добровільного набору до лав Збройних сил. Ця програма дозволяє призовникам обирати військову спеціальність та підрозділ, якому вони надають перевагу. Процес відбувається за підтримки рекрутерів, які враховують рівень освіти, досвід роботи та особисті уподобання призовників. Про це повідомляє Tuday.ua.

Ініціатива, по суті, є добровільною тотальною мобілізацією.

Наразі Міністерство оборони співпрацює з рекрутинговою організацією Lobby X, щоб сприяти цьому процесу на безоплатній основі.

Заступник міністра оборони Наталія Калмикова пояснює, що проект дозволяє людям знайти ту роль у війську, де їхні цивільні навички є найбільш актуальними. Владислав Грєзєв, керівник Lobby X, відзначає попередній досвід своєї компанії у рекрутингу до Збройних сил України, наголошуючи на потребі в різноманітних навичках у війську, починаючи від бойових ролей і закінчуючи допоміжними посадами, такими як кухарі та програмісти.

Угода з Міністерством оборони значно розширює сферу рекрутингу Lobby X, дозволяючи їм ширше використовувати свій досвід, як зазначає Грєзєв.

Партнерство з Lobby X – це лише початок більш широкої стратегії рекрутингу в Україні. Міністерство оборони планує залучати більше рекрутингових агентств у майбутньому. Вони очікують, що українці, які мають на це право, скористаються цими рекрутинговими послугами, щоб знайти військову роль, яка їм підходить.

Більше того, Міністерство оборони, схоже, передбачає обов’язкову службу для всіх придатних чоловіків, як випливає з нещодавніх заяв українських офіцерів. Таким чином, ця ініціатива пропонує вибір військової спеціальності напередодні обов’язкової служби.