Сильні снігопади і мороз суне в ці регіони України: Діденко опублікувала попередження

З 19 по 23 листопада в Україні очікується значне зниження температури, повідомляє синоптик Наталка Діденко. У цей період в країні спостерігатимуться помітно низькі температури.

Зокрема, вночі з 23 на 24 листопада на північному заході України, включаючи Сумську, Полтавську та Харківську області, очікується різке падіння температури до -10-14 градусів за Цельсієм.

Снігопади дуже ймовірні в різних регіонах. Діденко зазначає, що в деяких частинах України можливий невеликий дощ, а в районі Києва, Чернігова та Сум – мокрий сніг. Тим часом, у більшості західних областей опади припиняться, а швидкість вітру зростатиме, потенційно досягаючи штормових поривів.

Український гідрометеорологічний центр прогнозує хмарну погоду з невеликими дощами та мокрим снігом у західних та північних областях. На північному сході очікуються помірні опади, тоді як західні та південно-західні області можуть залишитися сухими.

Температурні прогнози різняться в залежності від регіону:

На заході: від +2 до +4 градусів тепла вночі, вдень від +3 до +7.

На півночі: Нічні температури від +4 до +7, з аналогічними денними температурами.

На півдні: Тепліше, від +6 до +10 вночі, і від +8 до +13 вдень.

На сході: Від +4 до +7 вночі, вдень від +6 до +1.

У Києві очікується хмарно з проясненнями, невеликий дощ, місцями мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами 15-18 м/с.