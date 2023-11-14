Плата за трубы: в Украине появится еще одна коммунальная платежка

В Украине вводится новая отдельная плата за обслуживание внутренних газовых сетей. Это нововведение вызвано изъятием платы за техническое обслуживание из общего тарифа на поставку газа, что означает, что украинцы вскоре будут платить дополнительную сумму специально для этой цели.

Ранее облгазы были обязаны обслуживать внутридомовые сети без дополнительной платы, но это требование было отменено.

Эксперты отмечают, что предыдущий единый платеж за газ включал плату за техническое обслуживание, но непонятно, должным ли образом газовые компании выполняли эти обязательства. Ответственность за содержание и эксплуатацию газовых сетей в многоэтажных домах теперь будет возложена на объединение совладельцев многоквартирных домов, тогда как в частных домах и индивидуальных квартирах – на владельца жилья.

Согласно новому законодательству, владельцы имеют право свободно выбирать организацию, которая будет осуществлять техническое обслуживание, и заключать с ней договор.

Нововведение начнет действовать уже совсем скоро, и украинцы будут получать сразу три платежки за газ:

Непосредственно за использованный природный газ

За его доставку до конечного пользователя

За ремонт и обслуживание сетей, по которым этот газ доставляется.