Не делайте этого утром: украинцев предупредили об опасной привычке со смартфоном

В Украине люди часто ставят несколько будильников с интервалом в 10-15 минут, чтобы не проспать. Однако эта привычка может привести к значительным проблемам со здоровьем.

Редакция GSMinfo узнала о вреде, который может причинить данная привычка.

Маттиас Баснер, профессор психиатрии на кафедре сна и хронобиологии Школы медицины Перельмана в Университете Пенсильвании, подчеркивает важность непрерывного сна для омоложения организма. Просыпание с первым будильником является идеальным, поскольку последующие будильники нарушают фазу быстрого сна. Это нарушение может вызвать депривацию сна и длительное плохое самочувствие в течение дня.

Лучше поспите подольше

Баснер отмечает, что дополнительные полчаса сна, полученные после первого будильника, являются менее восстановительными, чем непрерывный сон. Он советует, что если вы чувствуете потребность поспать подольше после первого будильника, лучше запланировать удлиненный сон продолжительностью не менее от 30 минут до часа. Этот длительный период позволяет мозгу завершить цикл быстрого сна, что приводит к более быстрому и бодрому пробуждению.