Закон №9568 прийнято: українці зможуть отримати грошові сертифікати на покупки в “Дії”

Верховна Рада України ухвалила новий закон, спрямований на розширення доступу до літератури та підтримку книгарень через фінансові субсидії на оренду приміщень та видачу книжкових сертифікатів. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.

Закон, офіційно відомий як законопроект № 9568, деталізує надання державної допомоги для популяризації читання та грамотності. Громадяни України, яким виповнилося 18 років, матимуть право на щорічну фінансову допомогу. З метою заохочення до читання з раннього віку, закон також поширює пільги на молодих батьків або законних опікунів новонароджених, надаючи їм допомогу протягом одного року з дня народження дитини.

Зокрема, допомога розраховуватиметься у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який наразі становить 805 гривень. Ця фінансова підтримка призначена для придбання книг, виданих українською мовою. Субсидія поширюється на книги різних форматів: традиційні друковані, електронні та аудіокниги. Важливо, що закон виключає матеріали, що походять з територій держав, визнаних агресорами.

Крім того, реалізація програми підтримки книжкової продукції інтегрована з цифровою інфраструктурою країни, використовуючи “Портал Дія” – єдиний державний портал електронних послуг України. Ця цифрова платформа покликана спростити процес, дозволяючи громадянам, які мають на це право, легко отримати доступ до субсидій та скористатися ними. Таким чином, закон не лише сприяє популяризації української мови через літературу, а й модернізує доступ до літературних ресурсів, підтримуючи як читачів, так і місцеву книжкову індустрію в цифрову епоху