Два-три тижні: СБУ взялася за розслідування дій Олексія Арестовича

Служба безпеки України (СБУ) активно розслідує справу Олексія Арестовича, колишнього радника офісу президента Зеленського. Про це повідомив Олексій Данілов, голова Ради національної безпеки і оборони України, в інтерв’ю Liga.net.
Данилов висловив своє здивування діями Арестовича, припустивши, що СБУ необхідно ретельно розібратися в ситуації. “Час покаже більше, і ми з вами багато чого побачимо”, – запевнив він, відповідаючи на питання про те, що Арестович може очолити нову політичну силу.
Раніше Арестович заявив про готовність боротися за посаду президента України і оприлюднив свою політичну програму.
Запропоновані ним політичні ініціативи включають оголошення надзвичайного стану в економіці та фінансовому секторі, проведення комплексного аудиту, а також перегляд Податкового та Митного кодексів. Він також виступає за низку реформ – пенсійну, судову, освітню та реформу Міністерства внутрішніх справ.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter