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Два-три тижні: СБУ взялася за розслідування дій Олексія Арестовича

03.11.2023
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Служба безпеки України (СБУ) активно розслідує справу Олексія Арестовича, колишнього радника офісу президента Зеленського. Про це повідомив Олексій Данілов, голова Ради національної безпеки і оборони України, в інтерв’ю Liga.net.

Данилов висловив своє здивування діями Арестовича, припустивши, що СБУ необхідно ретельно розібратися в ситуації. “Час покаже більше, і ми з вами багато чого побачимо”, – запевнив він, відповідаючи на питання про те, що Арестович може очолити нову політичну силу.

Раніше Арестович заявив про готовність боротися за посаду президента України і оприлюднив свою політичну програму.

Запропоновані ним політичні ініціативи включають оголошення надзвичайного стану в економіці та фінансовому секторі, проведення комплексного аудиту, а також перегляд Податкового та Митного кодексів. Він також виступає за низку реформ – пенсійну, судову, освітню та реформу Міністерства внутрішніх справ.

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03.11.2023
Менше хвилини
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