На смартфонах з Android з’явиться спосіб захистити дані під час ремонту

В ОС Android додадуть спеціальний режим, який дозволить захистити пристрої під час ремонту. Про це повідомляє видання Android Authority.
Журналісти медіа послалися на звіт відомого фахівця Мішаала Рахмана, який дізнався про нову функцію ОС від Google . За словами Рахмана, у смартфонах на Android з’явиться режим відновлення, в якому доступ до даних телефону буде утруднений.
Фахівець назвав новий режим гарним способом захистити особисті дані на телефоні — список контактів, фотографії та відео, SMS та інше — під час обслуговування у сервісних центрах. Зважаючи на все, нововведення з’явиться в майбутніх версіях Android.
Автор пояснив, що режим відновлення можна буде запустити через налаштування гаджета. Потім телефон перезавантажиться і запустить на смартфоні «чисту» ОС без даних користувача. Для виходу з режиму відновлення власнику девайсу потрібно буде ввести цифровий пароль.
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