Українцям назвали максимальну безпечну денну дозу кави

Гастроентеролог і дієтолог Надія Токар порадила українцям помірковано вживати каву, щоб запобігти потенційним проблемам зі здоров’ям.
Токар зазначила, що в осінній сезон багато хто прагне збільшити споживання кави через похмуру погоду і скорочення світлового дня, що призводить до відчуття сонливості. Тим не менш, вона рекомендувала максимальне споживання кофеїну – 100-200 міліграмів на день, що еквівалентно одній-двом чашкам кави.
Надмірне споживання може призвести до проблем зі шлунком і порушень сну, попередила вона. Щоб забезпечити кращий сон, бажано уникати кави за шість-вісім годин до сну. Як альтернативу пані Токар пропонує цикорій, який не містить кофеїну і може сприяти травленню.
Крім того, вона підкреслила, що людям з такими захворюваннями, як гастрит або виразка, слід уникати кави через її схильність викликати печію.
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