Власник Космолот: кому належить ліцензійне онлайн-казино?

Важко уявити собі популярніший і більш продуманий майданчик для гемблінгу в Україні, ніж Cosmolot. І це не дивно, адже перед вами перша українська платформа, яка отримала ліцензію на азартну діяльність казино в Інтернеті в Україні.

З моменту початку своєї роботи у 2021 році компанія Космолот зацікавила користувачів прозорою політикою та максимально лояльним ставленням. Комфорт використання, зручність та продуманість ігрового процесу – не всі переваги, які приваблюють відвідувачів знову та знову.

Що відомо про бренд Космолот?

2020 став знаменним для українського грального бізнесу, оскільки компанії могли почати працювати повністю легально після ухвалення відповідного закону. Саме тому керівництво Космолот надало запит на отримання відповідної ліцензії. Заявку було схвалено, і вже 08.02.2021 року КРАІЛ видала відповідне рішення.

Ця дата була знаменною для українського грального бізнесу, оскільки Космолот став першим українським інтернет-казино, яке працює повністю легально і оплачує відповідні податки до скарбниці держави.

Серед особливостей майданчика окремо варто виділити:

співпраця з 50 провайдерами, які постачають понад 1000 слотів – і цей список зростає досить швидко;

розробка комфортної та продуманої програми, що працює успішно на будь-якій ОС, незалежно від смартфона (це може бути як Android, так і iOS);

головний сайт, який виділяється продуманим управлінням та простим функціоналом для максимально приємного проведення часу;

застосування наскрізної системи шифрування для захисту персональних даних;

техпідтримка, яка працює цілодобово та готова оперативно вирішити різноманітні питання.

Серед переваг для клієнтів варто виділити проведення різноманітних турнірів, участь у яких дозволить отримати приємний бонус.

Господар Cosmolot

Власник торгової марки – ТОВ «Спейсикс». Саме вони подавали офіційне прохання для отримання ліцензії. Кінцевими бенефіціарами є Сергій Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау. Великий статутний капітал, прозора робота та лояльність до клієнтів дозволили фірмі завоювати розташування користувачів та регулярно збільшувати їхню кількість.

Патріотична позиція Космолот

Адміністрація казино чітко дотримується проукраїнської позиції і дотримується законодавства України. Саме тому на сайті доступна лише українська версія, а як ігрова валюта виступає гривня.

Додатково платформа піклується про своїх клієнтів та запобігає можливості розвитку залежності, зберігаючи принципи безпечної гри.

Не дивно, що віртуальне казино користується такою популярністю серед українських користувачів. Важко знайти більш лояльний, продуманий і комфортний для азартного проведення часу майданчик.