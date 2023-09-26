Samsung Galaxy S24 вийде раніше ніж очікувалось

З’явилася інформація, що Samsung у відповідь на велику популярність останніх iPhone вирішила не затримувати прем’єру нового покоління флагманів Galaxy S.

Південнокорейський виробник зазвичай представляє пристрої S-серії в першому кварталі кожного року, але, на відміну від Apple, він не робить це в певному місяці. Так, сімейство Galaxy S20 дебютувало 11 лютого 2020 року, S21 – 14 січня 2021 року, S22 – 9 лютого 2022 року та S23 – 1 лютого 2023 року. За останніми даними, запуск нових флагманів прискорять на кілька тижнів.

Дата виходу смартфонів серії Samsung Galaxy S24

Відразу два авторитетні інсайдери з Китаю – Digital Chat Station та Ice Universe, повідомляють, що нові Galaxy S24 мають офіційно представити 18 січня 2024 року.

Джерело інформації визнає, що потенційна дата запуску може трохи зрушити, це скоріше тимчасові рамки того, коли варто очікувати на захід від Samsung.

Масове виробництво нових телефонів корейці планують розпочати у листопаді. За останніми даними, базовий Galaxy S24 отримає 6.1″ AMOLED-екран LTPO з роздільною здатністю Full HD+, три камери 50+12+10 МП та акумулятор ємністю 4000 мАч з підтримкою провідної зарядки потужністю 25 Вт. Версія S24 Plus матиме 6.6″ QHD+ дисплей, батарею на 4900 мАг та зарядку 45 Вт, а також аналогічний набір камер на задній панелі.

Головною зірковою родиною стане Galaxy S24 Ultra. Він запропонує плоский 6.8-дюймовий LTPO AMOLED-екран з роздільною здатністю QHD+ з частотою оновлення від 1 до 120 Гц і яскравістю до 2200 ніт, акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою зарядки по кабелю 45 В2, фронт + 12 МП із надширококутним об’єктивом + телеоб’єктив 50 МП + телеоб’єктив 10 МП (діапазон оптичного зуму скоротиться до 5х). Більш того, ми знаємо, що рама цієї моделі буде виготовлена ​​з титану. Топовий Galaxy S24 Ultra дебютує по всьому світу з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а у випадку Galaxy S24 та Galaxy S24+ корейці планують випускати моделі на Snapdragon та Exynos 2400, залежно від країни продажів.