Через 3 тижні ще одна категорія громадян більше не зможе виїхати за кордон

Вже за три тижні ще одна категорія українців буде обмежена у праві виїзду за кордон. Річ втім, що з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, зобов’язані ставати на військовий облік, набуваючи статусу військовозобов’язаних і стикаючись з обмеженнями у виїзді за кордон. Про це РБК-Україна повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.

Веніславський нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які передбачають обов’язкову постановку на військовий облік жінок у цих сферах. Він додав, що Кабінет міністрів і Міністерство оборони видали нормативні акти для формалізації цього процесу.

Веніславський пояснив: “Після реєстрації ці жінки вважатимуться військовозобов’язаними. Їхні можливості виїзду за кордон будуть регулюватися правилами, які застосовуються до осіб з таким статусом. Для тимчасового виїзду за кордон будуть потрібні спеціальні дозволи”.

Крім того, він заявив, що жінки, які мають інші спеціальності, пов’язані з військовою справою, можуть добровільно стати на військовий облік, починаючи з цієї ж дати. Веніславський зазначив, що наразі не планується розширювати перелік спеціальностей, які потребують обов’язкової постановки на військовий облік для жінок.