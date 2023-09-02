Українців заманюють на роботу: пропонують повністю оплачену комуналку

КП “Харківські теплові мережі” пропонує повну субсидію на оплату житлово-комунальних послуг для низки фахівців, повідомляють в прес-службі міськради.

Ключові моменти

Зокрема, організація шукає майстрів, старших комірників, комірників, юрисконсультів, електрогазозварників, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустановок, слюсарів з обслуговування теплових мереж та котелень, сантехніків, такелажників, слюсарів з ремонту та обслуговування теплових мереж, слюсарів-сантехніків. Працівники офіційно працевлаштовані та працюють за позмінним графіком (12/4/8). Переваги включають комплексний соціальний пакет, безкоштовний робочий одяг та засоби захисту.

Крім того, співробітники отримують повну відмову від оплати житлово-комунальних послуг, що охоплює опалення та гарячу воду, холодну воду, каналізацію, вивезення сміття, утримання будівель і споруд, а також послуги з управління будинком.