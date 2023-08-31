До уваги абонентів Київстар та Vodafone: шахраї розробили нову схему із SIM-картами

Як повідомив GSMinfo експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай, шахраї розробили нову схему для шахрайства, пов’язану з розкраданням коштів.
Вона виглядає так: жертві дзвонить людина, яка представляється співробітником Київстар або Vodafone, і повідомляє, що термін дії її SIM-картки минув. Для продовження картки шахраї просять зазначити спеціальний код, отриманий у повідомленні. Після цього вони здійснюють переадресацію дзвінків та SMS на інший номер. Зловмисники можуть використовувати отримані дані для доступу до онлайн-банку жертви, електронної пошти, соціальних мереж, месенджерів і навіть порталу державних послуг.
Експерти підтвердили, що метою шахраїв є отримання у людини коду для входу в його особистий кабінет у оператора стільникового зв’язку та встановлення переадресації або переконання жертви зробити це самостійно.
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