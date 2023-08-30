Samsung зробила рішучий крок щодо своєї нової серії смартфонів Galaxy S24

За інформацією відомого інсайдера Ice Universe, європейська версія цих пристроїв працюватиме на процесорі Exynos 2400. Це не дивно з огляду на те, що довгий час флагмани Galaxy S в Європі також були оснащені лише процесорами Exynos.

Повідомляється, що Exynos 2400 отримає досить різноманітну конфігурацію ядер: одне ядро ​​Cortex-X4 з максимальною частотою 3,16 ГГц, два ядра Cortex-A720 із частотою 2,9 ГГц, ще три ядра Cortex-A720 з частотою 2,6 ГГц та чотири ядра Cortex-A520 із частотою 1,95 ГГц.

Поза Європою лінійка Galaxy S24 працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Gen 3 з аналогічною конфігурацією ядер. Це може викликати хвилю суперечок серед користувачів про те, яка модифікація смартфона краща.

Зазначимо, що дана новина підтверджує чутки, що з’явилися раніше, і дає розуміння про те, які технологічні рішення Samsung прийме в найближчому майбутньому.