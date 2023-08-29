Redmi 12R – недорогий смартфон на Snapdragon 4 Gen 2 з акумулятором 5000 мАг

Xiaomi анонсувала ще один смартфон із серії Redmi 12. Новинка називається Redmi 12R , не плутати з Redmi Note 12R .

За характеристиками девайс дуже схожий на анонсовану модель Redmi 12 5G, але пристрої трохи відрізняються в плані дизайну. Позаду, навколо основної камери, 12R має велику чорну вставку з логотипом бренду. Подібне оформлення зазвичай одержують смартфони POCO.

Технічні характеристики

Redmi 12R пропонує 6.79-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (2460 x 1080 пікселів), частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю до 550 ниток. Серцем смартфона є Snapdragon 4 Gen 2 – бюджетний 4-нанометровий процесор, який працює з максимальною частотою 2.2 ГГц. Буде доступна лише одна конфігурація з 4/128 ГБ пам’яті (оперативка LPDDR4X та сховище UFS 2.2) з можливістю розширення картами MicroSD.

За живлення відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг із зарядкою 18 Вт. Ззаду є подвійна камера на 50+2 МП, а екрані зроблено отвір під 5-мегапіксельну фронталку. Інші характеристики смартфона включають бічний сканер відбитків пальців, 3.5 мм роз’єм для навушників, ІЧ-порт та захист від вологи за стандартом IP53. Чіпа NFC для безконтактної оплати ця модель не має.

Працює пристрій під керуванням Android 13 із інтерфейсом MIUI 14.

Ціна та дата виходу

Redmi 12R пропонується у єдиній версії 4/128 ГБ за 999 юанів. За поточним курсом це ~135 доларів.