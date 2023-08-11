Купити автомобіль Tesla за 12 000$. Чому це стало можливо

Електрокар Tesla входить до ТОП-5 найпопулярніших марок авто у світі. Популярність у світі електокарів також стрімко зростає як і продаж у всьому світі. Tesla – це марення, яке знають у всіх країнах, а в Україні воно користується особливим попитом.

Ще 2 роки тому найдешевший автомобіль марки Tesla не можна було купити дешевше 30 000$, зате зараз для українців є унікальна можливість купити автомобіль за дуже гарною ціною! Діляється цією можливістю професіонали на ринку покупки авто зі США – https://americanavto.com/

Отже, давайте розберемо, що можна купити до бюджету 12 000 $ повністю під ключ в Україні на реєстрації. Це стосується тільки версії S та року випуску будуть 2013-2015. Ці автомобілі мають батарею від 60 кВт і сягає 100 кВт. Автомобілі бувають як на повному приводі, так і на задньому. Цей автомобіль проїжджатиме в середньому 350-450 км на одному заряді, а зарядити такий автомобіль можна буде за 40 хвилин – 80% на спеціалізованих станціях зарядки. Якщо Ви заряджатимете електрокар у приватному будинку або в гаражі – на повний заряд піде десь 10 годин часу. Але якщо перевести в гроші, покупка електроавтомобіля Tesla – це суттєва економія бюджету і для міського чи заміського життя просто незамінна річ. А якщо врахувати, що не потрібно регулярно обслуговувати автомобіль міняючи фільтра і масла, то вигода дуже істотна.

Де придбати Теслу за 12000 $ і як лагодити?

Компанія “Американ авто” надає цю можливість та робить повний процес під ключ. Автомобіль купуємо на аукціонах США та доставляємо в Україну через Європу. Далі на спеціалізованому своєму сервісі автомобіль проходить мінімальний кузовний ремонт та обслуговування. Після цього автомобіль сертифікується і ставиться на облік. Вся процедура повністю займає 3 місяці, а різниця з українським ринком буде більше 7000$. Купуючи Теслу Ві не тільки можете купити авто, але й пристойно заробити, якщо захочете перепродати автомобіль.

Якщо Ви хочете підібрати автомобіль – скористайтесь каталогом авто зі США https://americanavto.com/cars/ де представлено понад 4000 автомобілів у будь-який бюджет клієнта. На всі автомобілі йде гарантія та подальше обслуговування.