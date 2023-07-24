Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 июля, хорошее время для ведения бизнеса, сделок, больших покупок. Энергии дня будут очень активны, что благоприятно скажется и на нас. При этом в понедельник стоит быть более внимательными, чем обычно. Особенно в общении с окружающими. Слова будут иметь большую силу сегодня.

♈ Овны

Закон причины и следствия действует всегда, верим мы в это или нет. То, что сейчас преподносит вам Вселенная, — это плоды вашей любви и доброты, проявленной к людям. Продолжайте практиковать щедрость, Овны, распространяя ее хорошие вибрации, как конфетти! Это также время создания приятных воспоминаний, которые останутся с вами на всю жизнь!

Космический совет: в вашей жизни вскоре появятся новые люди. Кто знает, вдруг встреча станет судьбоносной?

♉ Тельцы

Оставайтесь на пути, по которому движетесь, Тельцы. Даже несмотря на то, что ваша внешняя реальность показывает вам в данный момент. Знайте, что так называемые препятствия тоже были поставлены на вашем пути не просто так. Да, и еще одна вещь! Обратите внимание на знаки.

Космический совет: добивайтесь своего и не опускайте руки.

♊ Близнецы

Если бы бесконечное беспокойство о наших проблемах помогало нам решать их, тогда мы все были бы сверхлюдьми, Близнецы. Итак, сделайте себе одолжение — признайте, что все происходит для вас, а не против. Отказ от ложного чувства контроля поможет вам обрести радость в это время.

Космический совет: избавляйтесь от навязчивых мыслей — пора вырваться из замкнутого круга.

♋ Раки

Устройте сегодня день заботы о себе, Раки. Например, отправьтесь в свое любимое место. Это может быть кафе, музей, лес или даже неизвестное место. Если это вызывает улыбку на вашем лице и пробуждает песню вашей души, знайте, что вы на правильном пути. О, и еще кое-что! Хорошенько выспитесь!

Космический совет: посвятите день себе.

♌ Львы

Мы не всегда знаем, кто играет за нашу команду, а кто просто болтает, чтобы пробиться в наш внутренний круг. Не поддавайтесь на неискреннюю лесть, Львы. Знайте, что иметь границы — это нормально. И практиковать проницательность — тоже нормально. Но когда дело касается сердечных дел, будьте чуткими к чувствам других.

Космический совет: сосредоточьтесь только на самом важном в эти дни.

♍ Девы

Когда мы движемся по сложной местности, ведущей к цели, с храбрым и открытым сердцем, мы можем достичь того, что раньше считали невозможным. Сейчас такое время в вашей жизни, Девы! Верните свою веру в божественные силы и помните, если вы споткнулись на пути, то не стоит опускать руки. Снова вставайте на ноги и идите вперед!

Космический совет: вам по плечу осуществить свою заветную мечту.

♎ Весы

Желание сменить обстановку может появиться у некоторых представителей данного знака. Если в данный момент вы не собираетесь лететь на самолете и не собираете чемоданы для большого отпуска, то вы, вероятно, изучаете самые популярные направления для отдыха в ближайшие месяцы/годы. И это правильно, Весы! Планируйте и ищите наиболее подходящий вариант. Для тех, у кого гибкий график работы, пусть спонтанность станет вашим волшебным словом сегодня. Подумайте о том, чтобы забронировать место для отдыха на ближайшие дни.

Космический совет: пора подумать об отпуске. Как давно вы полноценно отдыхали?

♏ Скорпионы

Если бы десять лет назад кто-то сказал вам, что у вас будет все, что у вас есть сейчас, то что бы вы сказали, Скорпионы? Скорее всего, вы бы либо смотрели на них с недоверием, либо смеялись до боли в животе. Все возможно, если вы в это верите и вы готовы предпринять необходимые действия со своей стороны. У вас есть вся божественная поддержка и искра в глазах, чтобы в вашей жизни произошли большие сдвиги.

Космический совет: Вселенная поддерживает все ваши инициативы.

♐ Стрельцы

Сделайте себе одолжение и перестаньте интеллектуализировать свои эмоции. Если разногласия возникают в межличностных отношениях, инициируйте откровенный диалог. Поговорите с человеком о своих потребностях, желаниях и стремлениях. Выслушайте позицию собеседника. Открытость станет вашей сверхдержавой в это время, Стрельцы.

Космический совет: попытка «отключить» все свои чувства не приведет ни к чему хорошему.

♑ Козероги

Каждый раз, когда вы будете достигать определенного стандарта, ваша душа будет готова к еще одному повышению уровня. Итак, примите то, где вы сейчас находитесь, и то, чем вы можете поделиться с миром. Когда дело доходит до сердечных дел, звезды указывают на стабильный роман. Поэтому не нежно беспокоиться из-за всяких мелочей, Козероги.

Космический совет: в вашей жизни начинается новая глава, а значит и новые возможности!

♒ Водолеи

Если вы делаете одни и те же вещи снова и снова, то вы получите те же результаты, Водолеи. Если же вам надоело однообразие, то пора решительно что-то менять! Вопросы, связанные с домом и имуществом, будут занимать центральное место сегодня. Некоторые из вас, вероятно, могут подумать об инвестировании загородный дом или ремонта квартиры.

Космический совет: если вы давно затевали ремонт, то сейчас самое время его начать!

♊ Рыбы

Каждый, кого мы встречаем на своем пути, несет в себе свет божественности, даже если они вскоре и становятся нашим прошлым. Тем не менее поблагодарите их за приобретенную мудрость. Приготовьтесь идти своим путем, смело шагнуть в неизвестность, Рыбы.

Космический совет: удача любит смелых. Это все, что вам нужно помнить сегодня!