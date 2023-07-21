Гороскоп на 22 июля 2023 года для всех знаков Зодиака от Тамары Глоба

22 июля 2023 года – это 6 лунный день.В это время удачными будут все дела.

Можно бать в работу новые проекты, открывать свое дело. Вы сможете осуществить задуманное.

Вы сможете весьма удачно решить рабочие вопросы. Но сначала займитесь решением мелких задач. Можно искать новых деловых партнеров, привлекать инвесторов. Также в это время можно проводить разговоры с начальством, менять работу.

Дома можно заниматься любыми делами, в том числе уборкой, перестановкой, мелким ремонтом.

Удачными будут любые финансовые операции. Можно покупать предметы роскоши, оформлять кредиты. Но не проводите финансовых операций с сомнительными людьми.

Этот день подходит для общения с любимым человеком. Можно выяснять отношения и переводить их на новый уровень.

ОВЕН

Утром вам следует полноценно отдохнуть. В конце дня многие вопросы и проблемы постепенно разрешатся. Вы должны успеть сделать все до вечера.

ТЕЛЕЦ

Займитесь делами родных и близких. Можно совершать поездки, заниматься образованием. Решайте личные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможны трудности в делах. Но вы сможете с ними справиться. Удачно сложатся деловые встречи. Вы можете получить хорошие новости о работе.

РАК

Вам стоит заняться здоровьем. Утром можно отправляться в поездки. В конце дня вас посетят интересные идеи.

ЛЕВ

Вам стоит помочь родным и близким. В конце дня вы получите новости издалека.

ДЕВА

Не стоит терять времени даром. Постарайтесь завершить все самые важные дела. Остерегайтесь конфликтных ситуаций.

ВЕСЫ

Общение с коллегами вряд ли будет продуктивным. Вам стоит уделить внимание семье. Вы можете положиться на родных.

СКОРПИОН

Займитесь учебой и творчеством. Смело отправляйтесь в интересные поездки. Особого внимания заслуживают дети.

СТРЕЛЕЦ

Домашние дела займут весь день. Вам предстоит решать проблемы детей и родных. Удачно складываются деловые встречи.

КОЗЕРОГ

Уделяйте внимание родным и детям. Вечером будет много дел по дому.

ВОДОЛЕЙ

Участвуйте активно в любой деятельности. Возможны финансовые поступления. в конце дня удачно складываются любые поездки.

РЫБЫ

Вас ждут крупные финансовые поступления. Уделяйте внимание самым важным делам.