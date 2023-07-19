ВПО мусять довести свою присутність щоб отримувати виплати: озвучено граничні терміни

Перший заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомила, що деякі українці, які проживають за кордоном, можуть втратити право на державні виплати після 1 серпня. Таку заяву вона зробила під час телемарафону.

Обставини, за яких це може статися, окреслили у Мінсоцполітики. Марчак підкреслила, що громадяни, які перебувають за кордоном понад 45 днів без поважних причин, втратять право на державні виплати.

Марчак пояснила в ефірі: “Якщо вони не повернуться в Україну до 1 серпня, це буде сприйматися так, ніби громадянин обрав “зовнішнє переміщення”. Виплати призначені виключно для внутрішньо переміщених осіб”.

Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук нещодавно зазначила, що існують дані про українців, які проживають в ЄС, але отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

Наразі відбувається обмін інформацією між Україною та Європейським Союзом, і Державна прикордонна служба України також надає дані про виїзди.

Громадяни України, які перебувають за кордоном на лікуванні, не втратять своїх виплат. Однак ті, хто проживає за межами України тривалий час без поважних причин і не повернеться до 1 серпня 2023 року, втратять свої виплати.

Верещук заявила, що, хоча вони вірять у доброчесність людей і не планують перевірок помешкань, вони не можуть повністю виключити таку можливість.